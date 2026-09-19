الواقعة قديمة.. تعليم القليوبية تكشف حقيقة فيديو متداول عن مدرسة الشهيد أشرف كامل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية توضيحًا بشأن مقطع فيديو متداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، زُعم ارتباطه بمدرسة الشهيد أشرف كامل الثانوية المشتركة خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدت المديرية أن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى سنوات سابقة، ولا يمت بصلة إلى العام الدراسي الحالي، موضحة أن المقطع يرصد واقعة شهدت بعض التجاوزات وأحداث الشغب داخل المدرسة خلال فترة سابقة.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم أنه تم التعامل مع الواقعة في حينها بكل حسم، حيث جرى تشكيل اللجان اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والطلاب المتسببين في الواقعة، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة للانضباط المدرسي.

انتظام العملية التعليمية

وأكدت «تعليم القليوبية» أن الوضع الحالي داخل المدرسة يشهد انتظامًا كاملًا للعملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وانتظام الدراسة بصورة منضبطة.



وطالبت المديرية متابعي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والتأكد من توقيت ومصدر مقاطع الفيديو قبل نشرها أو إعادة تداولها، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الصفحة الرسمية للعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.