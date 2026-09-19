استجابة عاجلة من وزير الزراعة.. قافلة مساعدات تصل كلابشة في أسوان

في استجابة فورية وعاجلة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم وتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي قرية «كلابشة» بمحافظة أسوان، وجّه الوزير بإيفاد قافلة مساعدات غذائية ودعم لوجستي مكثّف بشكل فوري إلى القرية، لتقديم شتى أشكال الإغاثة المعيشية والخدمية لـ 750 أسرة.

وتصدرت القافلة شحنات كبرى من المواد الغذائية الأساسية والسلع المتنوعة، إلى جانب كميات ضخمة من الدواجن، التي يتم توزيعها بشكل مباشر ومجاني على الأسر، من أهالي القرية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وتوفير المتطلبات المباشرة لهم.

وضمت القافلة، فريقاً هندسياً وفنياً لتشغيل وصيانة المواتير، للبدء الفوري في إصلاح ماكينات ضخ المياه ومواتير الري المتوقفة، بما يضمن السرعة والدقة في عودة المياه النقية للقرية وانتظام ري المحاصيل الزراعية.

تأتي هذه الخطوة العاجلة تأكيداً على حرص وزارة الزراعة على مواصلة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأهالي القرية عقب انتقال ولايتها الى المحافظة مؤخراً.

وأكدت الوزارة استمرار تواجد فرق المتابعة والتواجد الميداني لحين الاطمئنان الكامل على وصول المساعدات الغذائية لكافة المستحقين بالقرية، وانتظام الخدمة بكفاءة.