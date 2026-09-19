فريق هندسي وقافلة مساعدات.. تفاصيل تحرك الزراعة لإنقاذ مزارعي كلابشة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تتعامل بشكل عاجل مع أزمة تعطل مواتير رفع المياه في قرية كلابشة بمحافظة أسوان، والتي أثرت على منظومة الري والمناطق الزراعية بالقرية.

صعوبة وصول المياه إلى الأراضي

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن القرية تعتمد على 4 مواتير رئيسية في رفع المياه، إلا أن تعرض اثنين منها للعطل تسبب في صعوبة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

وقال إن الوزارة دفعت بفريق هندسي وفني إلى موقع الأزمة للعمل على إصلاح الأعطال والمواسير المرتبطة بالمنظومة، مؤكدًا أن الفريق سيستمر في أداء مهامه حتى عودة تشغيل المعدات بصورة طبيعية.

مساعدات غذائية لأهالي القرية

وفي إطار التعامل مع احتياجات الأهالي بالتزامن مع أعمال الإصلاح، كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن إرسال قافلة غذائية كبيرة إلى القرية، محملة بالسلع الأساسية، حيث جرى توزيع المساعدات على الأسر المستفيدة.

وأضاف أن نحو 750 أسرة تقيم في القرية، موضحًا أن التحرك جاء بصورة عاجلة عقب رصد المشكلة، في إطار توجيهات وزارة الزراعة بالتعامل مع احتياجات المواطنين في المناطق النائية.

تداعيات العطل على النشاط الزراعي

وأكد جاد أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في إعادة تشغيل مواتير رفع المياه وإنهاء أعمال الصيانة، بما يضمن انتظام عملية الري وعدم استمرار تداعيات العطل على النشاط الزراعي.

وشدد على استمرار متابعة الوضع ميدانيًا خلال الفترة المقبلة، مع تقديم ما يلزم من دعم للأهالي، حتى تعود منظومة المياه والري في القرية إلى العمل بكفاءة.