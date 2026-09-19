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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هجوم إلكتروني يستهدف النظام الانتخابي في موسكو خلال انتخابات الدوما

انتخابات الدوما
انتخابات الدوما
محمود زيدان

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن لجنة الانتخابات الروسية أكدت تعرض النظام الانتخابي في العاصمة موسكو لهجوم إلكتروني، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الواقعة نفسها، قبل أن تؤكد أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وأوضح مشيك، خلال مداخلة على القناة، أن توقيت الهجوم يأتي في ظل انتقادات أوروبية للعملية الانتخابية، إلى جانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظروف مختلفة عن الاستحقاقات السابقة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الربط بين نتائج الانتخابات والقرارات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية لا يُعد دقيقًا، موضحًا أن القرارات الكبرى المرتبطة بالحرب لا تُحسم داخل مجلس الدوما، وإنما ترتبط بالكرملين والرئيس فلاديمير بوتين والقيادة العسكرية ومجلس الأمن القومي الروسي.

وذكر أن غالبية الخبراء والمراقبين ومراكز الدراسات تتوقع حصول حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، الذي يرأسه ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، على النسبة الأعلى من الأصوات، ويرى مشيك أن الانتخابات تحولت من مجرد إجراء دستوري إلى ما يشبه عملية استفتاء على المشهد السياسي القائم.

مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» قناة «القاهرة الإخبارية» موسكو حسين مشيك الانتخابات الروسية

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