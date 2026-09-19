أحمد موسى: في دول جنبنا وقعت ومصر خُطط لإسقاطها في 2011 وهذا لن يحدث

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج الدورة الـ6 للجهات والهيئات القضائية وضعت الجميع أمام مسؤولية الحفاظ على مصر، مردفًا: «الرئيس لما يتكلم مش من فراغ وكل حاجة تكلم فيها مرصودة، وكانت كلمته تحتوي على رسائل تنبيه وتحذير وتوعية».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي قال جملة شديدة الأهمية والخطورة في الإلحاح في إسقاط الدولة، معقبًا: «الرئيس رجع لـ2011، ولازم كلنا ياخد باله من بداية الخراب اللي حصل في البلد، والرئيس انتقل لـ2013، وما حدث من الإخوان من محاولة إسقاط البلد بعد نجاح ثورة 30 يونيو».

وتابع: «في دول هناك سقطت جنبنا في المنطقة ومصر خطط لها إسقاطها في 2011، في قنوات كانت عاملة لوجو في 2011 مكتوب فيها نعم لإسقاط مصر».

ولفت موسى إلى أن: «لو سقطت مؤسسة البلد ضاعت، الشرطة في 2011 سقطت يوم 28 يناير، وكان المخطط اللي بعد كده إسقاط الجيش والحمد لله دا ما حصلش، رسالة الرئيس السيسي لازم كلنا نتوقف أمامها، والرئيس وضع الجميع قدام المسئولية علشان نحافظ على مصر من الاستهداف اللي بيتم ليها».

وأكمل: «التحديات التي تواجهنا خطيرة جدًا، والناس بتزعل لما حد بيقولهم في 2011، في حد يسقط الداخلية في حد يسقط الجيش والقضاء، في حد عاوز يدمر الإعلام، لازم نرجع ونتفكر هما عملوا إيه واقتحموا السجون وخرجوا الإرهابيين بتوع حزب الله وبتوع حماس».

واستطرد: «أنا شاهد عيان على حريق مجمع التحرير وكاتب الكلام دا كله في كتابي أسرار، وكل مشاهد الدمار والخراب واللي حصل كلّه متوثق قدامكم أهو، وفيه فيديو حصري كان لصدى البلد إزاي بيتم سرقة المتحف المصري بالتحرير، دا جزء ما حدث في 2011»