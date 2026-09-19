مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يحتفي بإبداع النساء.. عبير على تكشف التفاصيل

أكدت عبير علي، المدير الفني لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، أن تكريم الفنانة سناء جميل يمثل احتفاءً بحرفة التمثيل وتكريمًا لنموذج المرأة الفنانة المحترفة، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى صعيد مصر وتنحدر من طبقة أرستقراطية، إلا أنها أصرت على العمل في الفن والحفاظ على حرفيتها ومهنيتها طوال الوقت.

وأوضحت عبير علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج "نون القمة" على شاشة Extra news، أن المكرمة تمثل نموذجًا للفنانة التي تعمل على تطوير حرفيتها، وتتميز بالاحتراف في الأداء والسلوك والعمل المهني، موضحة أن الاحتفاء بها يمثل تكريمًا للمهرجان نفسه، فضلًا عن دوره في تذكير الأجيال الجديدة بنماذج ملهمة في الدراما المصرية والمسرح بشكل عام.

وأوضحت أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يكرم 4 سيدات من مجالات مختلفة، هن الفنانة سماح أنور، ونيفين علوبة، والدكتورة سامية حبيب، والشاعرة كوثر مصطفى.

وأضافت أن المهرجان يراعي في اختيار المكرمات إلقاء الضوء على المبدعات المؤثرات في مجالاتهن، خاصة أن بعضهن لا يهتممن كثيرًا بالإعلام أو التواجد في دائرة الضوء، مشيرة إلى حرص إدارة المهرجان على الاحتفاء بصاحبات التأثير في مجالات الحرفة الفنية المختلفة.

وأشارت إلى أن معايير الاختيار تقوم على التنوع بين مجالات الإبداع، مثل الشعر والموسيقى والتمثيل والعمل الأكاديمي، موضحة أن الفنانة سماح أنور لها إسهامات في المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، بينما تمتلك الدكتورة سامية حبيب إسهامات وكتابات حول تاريخ المرأة المصرية والعربية في الدراما، بما يعكس تنوع المجالات التي يحتفي بها المهرجان.