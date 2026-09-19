أحمد موسى: لما كنت في قناة التحرير الإخوان بعتوا حد للكنترول عشان يعرفوا هقول إيه ومكانوش بيعرفوا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن “جماعة الإخوان الإرهابية ولَّعت في مصر في الفترة من 2011 وحتى 2013، والسلاح كان موجود في الشارع”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الإخوان ماكانوش عايزين صوت الإعلام يطلع، وحاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لما كنت في قناة التحرير؛ الإخوان كانوا بيبعتوا حد في الكنترول عشان يعرفوا هقول إيه، ولكن مكانوش بيعرفوا هقول إيه، ودول مش بيخوفوني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن: "قطع الطرق، وحرق محطات الكهرباء، وإلقاء زيوت على الطرق لتكرار الحوادث، كان هذا ضمن مخطط الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى وإسقاط مصر".