أحمد موسى: كل التنظيمات الإرهابية حول العالم خرجت من عباءة الإخوان

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أنه يحفظ الجماعة الإرهابية واحدا واحدا وكل تنظيم بتفاصيله وأفراده وأهدافه، موضحًا أن الإرهاب تم صنعه لتدمير البلد.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف الإرهاب من أخطر الملفات ولازم مواجهة مينفعش نطبطب عليهم.



وأكد أحمد موسى أن كل وزراء الداخلية من أول زكي بدر، ومحمد عبد الحليم موسى، وحسن الألفي وحبيب العادلي ومحمد إبراهيم واجهوا الإرهاب.



وتابع أن الإرهابي أصبح عنده كلاشينكوف وقنابل ويفجر سيارات مفخخة، وهناك دعم من دول وأجهزة مخابرات، موضحا أن كل التنظيمات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان بما فيهم القاعدة وداعش واعترف بذلك الظواهري والبغدادي.



وأكد أن الإخوان هم أساس الإرهاب في العالم كله، ويتابعون كل كلمة يقولها، ويرددون أحمد موسى قال.. أحمد موسى عمل.