هاتريك محمد صلاح .. طرابزون سبور يسحق جالاتاسراى 4-0 في الدوري التركي

أكستح طرابزون سبور ضيفه، جالاتاسراي، برباعية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد طرابزون سبور ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز.

وأفتتح طرابزون سبور التهديف فى الدقيقة 4، عن إنطلاقة رائعة من محمد صلاح من منتصف الملعب بسرعته وينفرد بالمرمي وحيداً ويسجل الهدف الأول.

وأضاف طرابزون سبور الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح تصل لـ نوح سافيولو ويسددها بإتقان من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز طرابزون النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44، عن طريق محمد صلاح من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف طرابزون الرابع في الدقيقة 80، عن طريق محمد صلاح بنفس طريقة الهدف بعد إنطلاقة رائعة من منتصف الملعب بسرعته وينفرد بالمرمي وحيداً ويسجل الهدف الرابع.

وحافظ فريق جالطة سراي على صدارة الدوري التركي الممتاز على الرغم من الهزيمة، بينما قفز فريق طرابزون سبور إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

جاء تشكيل طرابزون سبور أمام جالاتاسراي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبويكي نوايو، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكيهيلاتش.

خط الوسط: مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرانكولينو دجو، سافيولو.