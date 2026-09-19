ترتيب هدافي الدوري التركي.. محمد صلاح يخطف الصدارة

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه لبداية قوية أمام جالاتا سراي، بتسجيل هدفين وصناعة آخر، ضمن منافسات الدوري التركي.

ووضع صلاح بصمته مبكرًا، بعدما افتتح التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة الرابعة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في المباراة.

ولم يتوقف تألق قائد منتخب مصر عند التسجيل، حيث عاد في الدقيقة 39 ليصنع الهدف الثاني لزميله نوا سافيولو، قبل أن يختتم الشوط الأول بإضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 44.

وبهذا التألق الهجومي، رفع محمد صلاح رصيده إلى 6 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، وعيفت أوربان، لاعب آميد سبور.

ترتيب هدافي الدوري التركي

محمد صلاح – طرابزون سبور – 6 أهداف

عيفت أوربان – آميد سبور – 6 أهداف

فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي – 6 أهداف

إلدور شومورودوف – باشاك شهير – 4 أهداف

أدريان بينيديتشاك – قاسم باشا – 4 أهداف