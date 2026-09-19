أحمد موسى: الرئيس السيسي فكرنا بالخراب اللي حصل في 2011

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي مشكورًا بيفكركم بالخراب اللي حصل في 2011، وقالنا حجم الخسائر وقتها بـ 450 مليار دولار، وأدينا تحذير من خطورة ما يجري حاليًا.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجرم الإرهابي أحمد دومة حرق المجمع العلمي كان عاوز يدمر البلد عشان يلغي تاريخها.



وأكد أن تنظيم الإخوان أعلن بالأمس أن هدفهم إسقاط الدولة وبناء دولة جديدة، بس مفيش دولة بتسقط وترجع تاني، إحنا شوفنا دول سقطت من السبعينيات ومرجعتش لحد النهارده، ودول سقطت في 2011 ومرجعتش ودولة سقطت في 2003 ومرجعتش ولا فيها مؤسسات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دول سقطت وبقيت حتتين، واحدة في الجنوب والتانية في الشمال وبقيوا لاجئين بين أوروبا ومصر، ومرجعتش بلد واحدة.



ولفت إلى أن ملف اللاجئين من الملفات الخطيرة جدا ويجب الانتباه له جدا، وهناك مؤتمر للحكومة في أكتوبر المقبل، وأتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي المحترم الحديث عن التحدي الخاص باللاجئين لأن هذا الملف يقلق المصريين.



وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن ملف اللاجئين يحتاج المكاشفة والمصارحة للرأي العام، ونقول لهم ماذا فعلنا في هذا الملف خلال مؤتمر الحكومة المقبل وماذا حصلنا وماذا في هذا الملف.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، «أستغرب أن في مصري يهاجم وينتقد الرئيس السادات، هذا البطل صاحب التاريخ العظيم اللي رجعلنا أرضنا وخاض حرب وبعدين راح للسلام».