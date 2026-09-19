دم المصريين بالنسبة للجماعة مستباح.. أحمد موسى: الإخوان لما حكموا مفكروش في مصلحة الشعب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تفكر في الشعب المصري وكل همها الجماعة وأعضائها، مضيفا:" لما الاخوان حكموا مصر مفكروش في الشعب المصري وفكروا في مصلحة الاخوان فقط ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جماعة الاخوان الإرهابية نفذت اغتيالات وأعمال إرهابية لاستهداف القضاة واغتالوا النائب العام المستشار هشام بركات ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري كان دمه مستباح بالنسبة للإخوان وأفراد الجماعة دخلوا مسجد الفتح وطلعوا فوق المأذنة وضربوا الناس بالسلاح الآلي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان لم يحترموا حرمة المساجد وفجروا مسجد الروضة في دير العبد بسيناء".