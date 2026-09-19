240 جنيها.. ارتفاع الجنيه الذهب في تعاملات الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بنهاية تعاملات مساء اليوم السبت 19-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيهًا منذ منتصف الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 51.16 ألف جنيه.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم مسجلًا زيادة بقيمة 40 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6395 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6699 جنيها للشراء و6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.16 ألف جنيها للشراء و50.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.