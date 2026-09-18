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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع أسعار الذهب في مصر مساء الجمعة.. كم سجل عيار 21 والجنيه الذهب؟

الذهب
الذهب
عادل نصار

وسط تحركات متسارعة في سوق الذهب، عادت الأسعار المحلية للتراجع مع نهاية تعاملات الجمعة، لتفقد نحو 40 جنيهًا للجرام مقارنة بمستويات منتصف التعاملات، في وقت واصلت فيه الأسواق العالمية متابعة حركة المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا بحلول التعاملات المسائية الجمعة 18 سبتمبر 2026، حيث تراجعت أسعار مختلف الأعيرة مقارنة بمستوياتها في منتصف التعاملات.

الذهب 

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4240 جنيهًا للجرام، بعدما شهد تحركًا هبوطيًا خلال التعاملات المسائية.

كما انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5450 جنيهًا للجرام، بينما تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 6360 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7270 جنيهًا للجرام، في ظل استمرار التغيرات في أسعار المعدن النفيس محليًا بالتزامن مع حركة الأسعار العالمية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 50880 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن السعر قد يختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لعدة عوامل، من بينها المصنعية وهوامش التداول.

ويمثل السعر المعلن للجنيه الذهب قيمة الذهب الموجود بداخله، دون احتساب أي مصنعية أو رسوم إضافية قد تختلف من مكان إلى آخر.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وعلى مستوى سبائك الذهب، سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 72700 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 363500 جنيه.

كما سجلت الأونصة، التي يبلغ وزنها نحو 31.1 جرام من الذهب عيار 24، نحو 226097 جنيهًا وفق مستويات الأسعار المحلية المعلنة.

وتختلف أسعار السبائك من تاجر إلى آخر بحسب المصنعية والرسوم، بينما يتم تحديد قيمتها الأساسية وفق سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.23% ليسجل نحو 4351 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وتعكس حركة الذهب عالميًا جانبًا مهمًا من العوامل المؤثرة في السوق المحلية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة الطلب والعرض وتغيرات الأسواق المالية.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب استمرار تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثر المعدن النفيس بالتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية.

وتظل أسعار الذهب في مصر قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة البورصات العالمية وتغيرات سعر الصرف وحركة التداول داخل السوق المحلية، كما تختلف الأسعار النهائية للمشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية بحسب المصنعية والتاجر.

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