1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في سوق الصاغة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأيام الثلاثة الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على حركة الذهب بفعل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 6220 جنيهًا قبل 3 أيام إلى نحو 6355 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل زيادة قدرها 135 جنيهًا للجرام خلال هذه الفترة، قبل أن يواصل تحركه الصاعد ليسجل مستويات أعلى خلال التعاملات.



وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأونصة من 4349 دولارًا إلى نحو 4377 دولارًا خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 28 دولارًا، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حركة الأسعار في محلات الصاغة.

كما قفز سعر الجنيه الذهب خلال 3 أيام بقيمة تقارب 1100 جنيه، في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدها سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب اليوم 18/9/2026

شهد سعر الذهب عيار 21 تحركات متباينة على مدار تعاملات الأسبوع، حيث سجل ارتفاعات وانخفاضات متتالية قبل أن يعود للصعود بقوة في نهاية الفترة.

وجاءت تحركات سعر الذهب عيار 21 على النحو التالي:

نهاية تعاملات السبت: سجل نحو 6260 جنيهًا للجرام.

نهاية تعاملات الأحد: ارتفع إلى نحو 6265 جنيهًا للجرام.

نهاية تعاملات الاثنين: تراجع إلى 6200 جنيه للجرام.

يوم الثلاثاء: ارتفع إلى نحو 6240 جنيهًا للجرام.

يوم الأربعاء: صعد إلى نحو 6340 جنيهًا للجرام.

يوم الخميس: واصل ارتفاعه ليسجل نحو 6355 جنيهًا للجرام.

منتصف تعاملات الجمعة: قفز إلى نحو 6400 جنيه للجرام.

وتوضح هذه التحركات مدى سرعة تغير أسعار الذهب خلال أيام قليلة، إذ تحرك عيار 21 بين مستويات 6200 و6400 جنيه للجرام، قبل أن يسجل مكاسب قوية في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.

وبالمقارنة مع المستوى الذي سجله قبل 3 أيام والبالغ 6220 جنيهًا، يكون الذهب عيار 21 قد ارتفع بنحو 180 جنيهًا عند وصوله إلى 6400 جنيه خلال منتصف تعاملات الجمعة قبل ان يتراجع بشكل طفيف ، بينما بلغت الزيادة المحسوبة حتى مستوى 6355 جنيهًا نحو 135 جنيهًا.



تحركات سعر الذهب عالميًا

لم تقتصر الارتفاعات على سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة، وإنما امتدت أيضًا إلى الأسواق العالمية، حيث تحرك سعر الأونصة في نطاق واسع خلال تعاملات الأيام الماضية.

وجاءت تحركات الأونصة عالميًا كالتالي:

نهاية تعاملات السبت: سجلت نحو 4349 دولارًا للأونصة.

نهاية تعاملات الأحد: استقرت عند المستوى نفسه البالغ 4349 دولارًا.

نهاية تعاملات الاثنين: تراجعت إلى نحو 4301 دولار للأونصة.

يوم الثلاثاء: واصلت التراجع إلى نحو 4290 دولارًا.

يوم الأربعاء: ارتفعت إلى نحو 4344 دولارًا للأونصة.

يوم الخميس: واصلت الصعود إلى نحو 4368 دولارًا.

منتصف تعاملات الجمعة: ارتفعت إلى نحو 4377 دولارًا للأونصة.

وبذلك ارتفع سعر الأونصة عالميًا بنحو 28 دولارًا مقارنة بمستوى 4349 دولارًا الذي سجلته في بداية الفترة، بينما جاء الصعود بعد موجة تراجع دفعت السعر إلى مستويات قرب 4290 دولارًا.

وتنعكس التحركات العالمية بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر، إلى جانب العوامل المرتبطة بحركة سعر الدولار وتطورات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

نادي نجيب يفسر أسباب تذبذب أسعار الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر، إن الذهب يتأثر بشكل مباشر بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما يفسر حالة التذبذب التي تشهدها الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح نجيب، خلال مداخلة مع قناة الحدث اليوم، أن سعر الأوقية عالميًا يبلغ 4360.90 دولارًا، مشيرًا إلى أن سوق الذهب في مصر تتأثر بتحركات الأسعار العالمية صعودًا وهبوطًا.

وأضاف أن أسعار الذهب الحالية تسجل المستويات التالية:

عيار 24: نحو 7263 جنيهًا للجرام.

عيار 21: نحو 6355 جنيهًا للجرام.

عيار 18: نحو 5447 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: نحو 50 ألفًا و840 جنيهًا.



وتأتي هذه الأسعار في ظل حالة من التغير المستمر في حركة المعدن الأصفر، حيث تتأثر الأسعار المحلية بالتطورات التي يشهدها الذهب عالميًا، فضلًا عن المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تنعكس على اتجاهات المستثمرين والأسواق.

الاستثمار في الذهب يحتاج إلى الاحتفاظ لفترة زمنية

وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب، أوضح نادي نجيب أن الاستثمار في المعدن الأصفر يعتمد على الاحتفاظ به لفترة زمنية، مشيرًا إلى أن من يشتري الذهب بغرض الاستثمار لا يفضل أن يكون هدفه البيع بشكل مباشر، وإنما الاحتفاظ به لفترة قد تصل إلى 9 أشهر أو عام أو عام ونصف.

وأكد أهمية أن يحتفظ المستثمر بجزء من أمواله في صورة سيولة نقدية لتغطية المصروفات والاحتياجات المختلفة، مع تخصيص الجزء الآخر للاستثمار في الذهب.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يتيح للمستثمر إمكانية بيع جزء من حيازته الذهبية عند الحاجة إلى السيولة، بدلًا من الاضطرار إلى بيع كامل ما يمتلكه من ذهب في وقت واحد.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم، بعدما شهد عيار 21 ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تحسن سعر الأونصة عالميًا.

ومع استمرار حركة الذهب بين الصعود والهبوط، تظل الأسعار المحلية مرتبطة بصورة أساسية بمسار المعدن الأصفر عالميًا، إلى جانب المتغيرات التي تشهدها سوق الصاغة، وهو ما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار.