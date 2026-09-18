رفضت إحياء حفلة.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة التعدى على مطربة شعبية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة مطربة شعبية من قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بمطاردتها ومحاولة التعدى عليها بإستخدام عصا خشبية بالمنوفية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من المطربة المذكورة (مقيمة بالجيزة) بتضررها من ( 3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) يستقلون سيارة ملاكى لقيامهم بمطاردتها ومحاولة التعدى عليها بالأيدى وعصا خشبية لرفضها إحياء حفل زفاف بتاريخ 10 /الجارى سبق وأن تعاقدت عليه لتخوفها من الزحام الشديد وإنخفاض الإضاءة بالمكان، وقيامها بنشر المقطع بمواقع التواصل الإجتماعى عقب علمها بقيام أحد المشكو فى حقهم بتحرير محضر ضدها بتاريخ 14 / الجارى يتضرر خلاله من عدم إحيائها حفل الزفاف.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المطربة المذكورة بإستلام مبلغ مالى مقابل إحياء حفل زفاف ، وعقب وصولها للمكان رفضت النزول من السيارة وقامت بالإنصراف بصورة تسببت فى إحراجهم أمام الأهالى ، فتتبعوها لمحاولة إستيقافها .. وفى وقت لاحق قامت برد المبلغ المالى من خلال وكيلها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





