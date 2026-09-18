أشتريك انت والعربية.. القبض على صاحب الفيديو المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة ملاكي من قائد سيارة أخرى "يحمل جنسية إحدى الدول" بالاصطدام بسيارته والتهكم عليه لفظيا بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مهندس – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) وبسؤاله قرر بتضرره من قائد السيارة الملاكى الظاهر بالمقطع لقيامه بالإصطدام بسيارته والتهكم عليه لفظياً على النحو الظاهر بمقطع الفيديو حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة البساتين.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية – مقيم بنطاق محافظة الجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 14 الجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





