بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي من طريق السخنة لمحطة صن كابيتال

دخلت مصر عهدًا جديدًا في مجال النقل العام مع تدشين مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يمثل طفرة حقيقية في قطاع المواصلات حيث يهدف المشروع إلى تقديم وسيلة نقل سريعة وآمنة تقلل الازدحام المروري وتوفر تجربة مريحة للركاب.

وأعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT، عن بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي، اعتبارًا من غد السبت الموافق 19 سبتمبر، بمحطات المرحلة الثانية.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة، ممثلة في وزارة النقل، بشأن تيسير حركة المواطنين ودعم منظومة النقل الأخضر والمستدام.

وأوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي (BRT)، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية سيكون بدون جمهور، ويشمل محطات: طريق السخنة - المعادي - زهراء المعادي - المقطم - الأوتوستراد - محور الجزائر - الإمامين - الزهراء - البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - المنصورية - صن كابيتال.

ويأتي التشغيل التجريبي في إطار استكمال التجهيزات الفنية والتشغيلية للمحطات، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة وذات كفاءة عالية للمواطنين عند بدء التشغيل الفعلي.

تنويه مهم بشأن التشغيل الفعلي للأتوبيس الترددي

وأكدت الشركة أن التشغيل خلال هذه الفترة تجريبي وبدون جمهور، موضحة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء التشغيل الفعلي واستقبال الركاب بمحطات المرحلة الثانية قريبًا جدًا.

خطوات استخراج اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2026

- الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة www.brt-eg.com اعتبارًا من 8 سبتمبر 2026 او طلب الاستماره من مكاتب الحجز المتواجده بالمحطات او من خلال صفحه الفيس بوك للشركة .

- تحميل وطباعة استمارة الاشتراك .

- تعبئة البيانات المطلوبة بخط واضح.

- ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

- تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة .

مكان تسليم كارت الاشتراك

سيتم تسليم كروت اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة ، من نفس المحطة التي تم تقديم الاستمارة بها.

بهذه الخطوة، تسعى وزارة النقل إلى تشجيع الطلاب على استخدام وسائل مواصلات ذكية ومستدامة، مما يساهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير وقت وجهد الأسر المصرية.