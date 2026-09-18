سحر جبال الملح ومتعة سوق الأسماك.. إقبال كبير من الزائرين على مقاصد بورسعيد| صور

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تصدرت جبال الملح وسوق الأسماك الجديد المشهد، وسط أجواء من البهجة والاستمتاع بالمقومات السياحية والترفيهية التي تتميز بها المحافظة.

وشهدت جبال الملح توافد أعداد كبيرة من الزائرين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالمشهد المميز الذي أصبحت تشتهر به بورسعيد، في ظل ما تتمتع به المنطقة من طبيعة فريدة جعلتها واحدة من أبرز المقاصد التي يحرص زوار المحافظة على زيارتها خلال رحلات اليوم الواحد.

سحر جبال الملح

شهد سوق الأسماك الجديد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين والزائرين، الذين حرصوا على زيارته والاستمتاع بتجربة شراء وتناول الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة، في ظل ما يقدمه السوق من خدمات متكاملة وبيئة حضارية ومنظمة.

يأتي الإقبال المتزايد على جبال الملح وسوق الأسماك الجديد ليعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية والخدمية التي تتمتع بها بورسعيد، وقدرتها على جذب الزائرين من داخل المحافظة وخارجها، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتواصل بورسعيد استقبال زوارها بمختلف مناطقها ومقاصدها المميزة، بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للرحلات القصيرة وقضاء عطلات اليوم الواحد، والاستمتاع بما تتميز به المحافظة من أجواء ومقومات فريدة.