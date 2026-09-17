85 طالبًا ينتظرون الحل.. النائب أحمد فرغلي يكشف تفاصيل أزمة القبول في طب شرق بورسعيد الأهلية

أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة لعدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب في جامعة شرق بورسعيد الأهلية، عقب استبعاد 85 طالبًا من قوائم القبول، رغم إتمامهم إجراءات التقديم وسداد الرسوم الدراسية المطلوبة.

وقال أحمد فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الجامعة كانت قد فتحت باب التقديم لكلية الطب وفقًا للقواعد وشروط القبول المعلنة، وتقدم إليها عدد كبير من الطلاب.

وتابع أنه بلغ عدد الطلاب الذين سددوا الرسوم نحو 385 طالبًا، بينما تقرر لاحقًا قصر أعداد المقبولين بالكلية على 300 طالب فقط، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما أدى إلى استبعاد 85 طالبًا من المتقدمين.

وأشار إلى أن الطلاب المتضررين تتراوح مجاميعهم، وفقًا للتصريحات، بين 88% و91%، مؤكدًا أن المشكلة ترتبط بقدرة المستشفى الجامعي على استيعاب الأعداد المطلوبة من طلاب كلية الطب.

وأكد أن هناك تحركات من جانب عدد من الجهات المعنية، بينها وزارات التعليم العالي والصحة والمالية، إلى جانب محافظة بورسعيد، للعمل على إنهاء أزمة جاهزية المستشفى الجامعي، بما قد يسهم في معالجة تداعيات أزمة الطلاب.

تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاعتماد

وقال أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن الواقعة، مؤكدا أن ملف اعتماد مستشفى جامعة بورسعيد شهد تقدمًا ملحوظًا، ومن المقرر أن تجري لجنة الاعتماد والرقابة زيارة للمستشفى، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاعتماد.