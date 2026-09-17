بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها ريناد، وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وتحرص يارا السكري على مشاركة لحظاتها العائلية مع شقيقتها، التي تربطهما علاقة قوية، كما تظهر ريناد برفقة شقيقتها من وقت لآخر في عدد من الفعاليات الفنية، سواء المهرجانات أو حفلات التكريم.

يارا السكري وأحمد العوضي

وعلى جانب آخر، كانت يارا السكري قد أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعدما تحدثت عن ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، وذلك عقب سؤالها عن حقيقة الأمر، لتجيب بأن أغلب الثنائيات الناجحة تكون بينهما قصة حب.

ويعد هذا التصريح أول إعلان من جانب يارا السكري عن طبيعة علاقتها بأحمد العوضي، خاصة بعد تعاونهما في مسلسل «علي كلاي»، واستعدادهما للمشاركة معًا في مسلسل «سلطان الديب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل