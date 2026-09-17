تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق السابق، مؤكدًا أن الصفقة تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار، إلى جانب احتفاظ النادي بنسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

خوان بيزيرا

وقال ماهر غريب: «صفقة بيزيرا تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار، إلى جانب 20% من نسبة إعادة البيع».

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالزمالك: «وفي حال رجوعه لمصر ستكون الأولوية لنادي الزمالك».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.