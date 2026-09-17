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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في أسيوط

السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في أسيوط دون خسائر بشرية
السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في أسيوط دون خسائر بشرية
إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع أخشاب بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع أخشاب بقرية بني غالب، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوصات للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

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