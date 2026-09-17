قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا
تحذير استخباراتي أمريكي.. تحركات إلكترونية إيرانية تستهدف أنظمة تخزين النفط
14 كلمة هتخليك تصلّي كل الفرائض فى وقتها .. واظب على قولها
بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء
نائب ديمقراطي بارز يرفض الموافقة على صفقة قنابل أمريكية ثقيلة لإسرائيل
أمريكا تفرض قيودًا على مسئولين فلسطينيين وتُمدد منع التأشيرات لأعضاء «منظمة التحرير»
ياسر إبراهيم يطلب منحة تعاقد قبل تجديد عقده مع الأهلي
المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة
انفجارات قوية تهز سماء كييف وسط حالة من التوتر
تحقيق أمريكي في هجمات سيبرانية استهدفت ناقلتي نفط متجهتين للولايات المتحدة
معدات عسكرية.. دورية إيطالية ترصد قافلة بحرية روسية أثناء توجهها إلى طبرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

14 كلمة هتخليك تصلّي كل الفرائض فى وقتها .. واظب على قولها

الصلاة
الصلاة

الحياة قرارات واختيارات، ومن لا يستطيع أن ينتظم فى صلاته لا يستطيع أن ينظم أمورا كثيرة فى حياته، فالصلاة عماد الدين وهى الصلة بينك وبين الله- عز وجل-،والله يسامح ويغفر جميع الذنوب ويعفو، فهو الرحيم الكريم إلا فى مسألتين، وهما أن يترك الإنسان صلاته، أو أن يعق والديه؛ ففى هذين المسألتين يغضب الله على الإنسان، فعلى الإنسان ألا ينام إلا عندما يصلى الخمس فروض، فلو واظب على الصلاة لمدة قصيرة؛ هيفضل طول حياته مواظب على الصلاة، فالحياة قرارات، والصلاة قرار.

ونصحت دار الإفتاء المصرية، من يعاني الكسل في العبادة بترديد دعاء نبوي صباحًا ومساء حرصه عليه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في أذكاره.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أعاني من الكسل في العبادة ماذا أفعل؟» عليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وتابعت: عليك بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).

وأكملت: عليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

14 كلمة لمن قل ايمانه وتكاسل عن العبادة

((اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عباتك ))

((ربي لا تجعلنى محروماً ولا شقياً ولا عاصياً ولا مكروهاً))

كيفية المحافظة على الصلاة

1. راقب أوقات الصلاة: استخدم رزنامة توضّح أوقات الصلاة أو ساعة خاصة بذلك أو تطبيقًا على الجوال، أو أي طريقة أخرى لتبقى مراقبًا لأوقات الصلاة أولًا بأول.

2. انتظر الصلاة إلى الصلاة: إن السبب الأساسي لتأخير الصلاة هو الغفلة عن مواعيدها، والالتهاء أوقات الصلوات، والحل المباشر لهذه المشكلة هو تعويد نفسك على انتظار الصلوات، هذا لا يعني بالتأكيد أن تبقى جالسًا على السجادة بعد كل صلاة تنتظر الصلاة التالية، بل يعني أن تبقى متنبهًا طوال الوقت إلى كم من الوقت تبقى للأذان التالي، وأن تبقى متيقّظًا في كل لحظة إلى موقعك من اليوم ومن أوقات الصلوات الأخرى، حتى إذا اقترب وقت الأذان كنتَ على استعداد للصلاة قبل أن يؤذن.

3. استعد قبل الأذان: تسمع الأذان، ثم تدّعي أنك تريد فقط إكمال ما بدأت به من أعمال، ثم تنسى الصلاة، ويستمر ذلك لساعات قبل أن تتذكر الصلاة مرة أخرى، هل هذا أمر مألوف بالنسبة لك! إنه يتكرر كثيرًا معنا جميعًا، لذلك وجب أن تتجنّب ذلك عن طريق الاستعداد "قبل الأذان"، بما أنك صرت تعرف أوقات الأذان، وتنتظر الصلاة إلى الصلاة، فأنت تعرف متى يكون وقت الأذان القادم، عندما يتبقى 5 دقائق لهذا الأذان، اترك كل ما في يديك واذهب لتهيّئ نفسك للصلاة، توضّأ، ثم افرش سجادة الصلاة واجلس عليها لتستغفر أو تسبح أو تقرأ بعض الآيات لمدة دقيقتين فقط قبل الأذان، هذه الدقائق الخمس رغم قصرها، إلا أنهما تعدّك للصلاة وتجبرك على أدائها في وقتها، كما أنها تساعد في تصفية ذهنك لتكون أكثر خشعًا في الصلاة.

4. اذهب للمسجد: الخطوة السابقة تفيد جدًا، لكن إذا كنت رجلًا فما رأيك بأدائها في المسجد بدلًا من مكان العمل أو البيت؟ الصلاة في المسجد تعين على الالتزام، كما أنها تضاعف الأجر، وتجمع المسلمين على ما يوحّدهم ويذكّرهم بخالقهم، حاول أن تُلزم نفسك بصلاتين على الأقل في المسجد كل يوم.

5. وتعاونوا على البر والتقوى: مشكلة تأخير الصلاة هي مشكلة شائعة بين الناس، والجميع يطمح إلى تجاوزها، تعاون مع صديق لك، أو أخ، أو زوج للتخلص منها، ذكروا بعضكم بالصلوات، أو أعدّوا جدولًا للتقييم وتنافسوا بينكم، أيقظوا بعضكم على صلاة الفجر، وابتكروا طرقًا خاصة بكم لتتحدوا بها هذه المشكلة.

6. الدعاء بأن يعينك الله: مهما بذلت من الجهود للمحافظة على الصلاة على وقتها، تذكر أن هذا توفيق من الله، يوفّق لهُ من يُخلصُ نيّته ويُحسن التوجّه إليه، فادعُ الله دائمًا بأن يعينك على أداء الصلوات في أوقاتها، وأن يقبلها منك.

الفرائض 14 كلمة لمن قل ايمانه وتكاسل عن العبادة كيفية المحافظة على الصلاة الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

حسن شحاتة

أهملتني في مرضي وأساءت معاملتي.. ماذا قال حسن شحاتة في بلاغه ضد زوجته الثانية؟

سعر الذهب

بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة.. تراجع سعر الذهب عالميا وارتفاع المحلي

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

ترشيحاتنا

محمد هاتي

أمير هشام: الأهلي متمسك بموقفه في ملف هاني وياسر

منتخب مصر

مصطفى إبراهيم: حسام أشرف وأحمد شريف الأفضل بهجوم الزمالك والعميد له حرية الاختيار

حسام حسن

بشير التابعي: حسام حسن يجهز علي محمود لخلافة إمام عاشور

بالصور

عمال "بوش" يضغطون على أوروبا لإنقاذ وظائف السيارات من موجة التسريحات

بوش
بوش
بوش

فوائد خارقة لجسمك.. ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة وبسيطة

سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة و بسيطة
سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة و بسيطة
سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة و بسيطة

تجمع بين الجمال والجرأة.. هيدى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد