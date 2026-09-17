موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتفقد مركز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي.. وتبحث إنشاء وحدات حفظ وتخزين للتمور

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،اليوم، بتفقد مركز التنمية الإقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بالمحافظة؛ لبحث سبل تفعيل دور المركز في دعم أولويات التنمية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الأمير فتحي المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز وإمكاناته البحثية والتطبيقية، مؤكدة أهمية توجيه أساليب البحث العلمي نحو حلول عملية للتحديات المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وإمكاناتها، وفي مقدمتها تطوير منظومة النخيل والتمور ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، إلى جانب دعم التصنيع والتعبئة والتسويق وبناء سلاسل قيمة متكاملة للمنتجات المحلية «من المزرعة إلى السوق»، موجهةً بتنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المركز والإطلاع على مكوناته؛ لتنمية الوعي العلمي لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي.

بسعة ٤ آلاف طن

محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء وحدات حفظ وتخزين للتمور

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، الموقع المقترح لإنشاء عدد من وحدات حفظ وتخزين التمور بمدينة الخارجة، بسعة ٤ آلاف طن وذلك بالشراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس فيصل إبراهيم عضو الهيئة بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن المشروع يهدف إلى زيادة القدرة التخزينية لاستيعاب أكبر قدر من المحصول بالتزامن مع زيادة الانتاج لدعم الطاقة الاستيعابية لمجمع التمور التابع للمحافظة، وتعزيز استقرار أسعار التمور خلال الموسم وتحقيق أفضل عائد للمزارعين وتوفير بدائل متنوعة لتسويق وبيع منتجهم واختيار أفضل توقيت للبيع بما يحقق التوازن في السوق المحلي. موجهةً بسرعة البدء في التنفيذ بالتنسيق مع الهيئة.

محافِظة الوادي الجديد تكافئ المعلمين المتميزين خلال جولتها بمدارس الخارجة

تابعت حنان مجدي، محافِظة الوادي الجديد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولة تفقدية رافقها خلالها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جولة بعدد من مدارس الخارجة

وتفقدت المحافظ مدرستي الشهداء الإعدادية والعبور للتعليم الأساسي، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب والمعلمين، إلى جانب متابعة انتظام حضور الطلاب وفقًا لخطة الدخول التدريجي، وانتظام تسليم الكتب المدرسية. كما اطمأنت على موقف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، ومدى توافر الاحتياجات الأساسية بالمدرستين، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي آمن ومناسب للطلاب.

وأشادت حنان مجدي بمستوى الالتزام والاهتمام الملحوظ داخل المدرستين مع بداية العام الدراسي، وما انعكس على جاهزية الطلاب وتفاعلهم مع العملية التعليمية، موجهةً الشكر والتقدير لإدارتي المدرستين والمعلمين، ومقررةً منح مكافأة للمعلمين المتميزين.

ووجهت المحافظ بحصر الكفاءات والكوادر التعليمية المتميزة للاستفادة من خبراتهم في دعم وتطوير المنظومة التعليمية، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمحيط المدارس في مختلف المدن والقرى، بما يضمن توفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة للطلاب.