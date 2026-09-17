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ذروة «موجة الحر» تجتاح المحافظات اليوم.. وأجواء خريفية تبدأ الجمعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ذروة «موجة الحر» تجتاح المحافظات اليوم.. وأجواء خريفية تبدأ الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

تبلغ موجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ذروتها اليوم الخميس، وتشهد أغلب المحافظات أجواءً شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، لتسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية عظمى بينما تصل المحسوسة إلى 39 درجة نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي. 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الأجواء، التي تشتد بصورة أكثر وضوحًا في محافظات الصعيد، ستبدأ في الانكسار التدريجي اعتبارًا من غدٍ الجمعة بانخفاض يتراوح بين 4 إلى 5 درجات، تمهيدًا لدخول أجواء خريفية مع نهاية الأسبوع.

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اليوم الخميس؛ لتسجل قيمًا أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، مشيرة إلى أن الارتفاعات ستكون أكثر وضوحًا في محافظات الصعيد خاصة الأقصر وأسوان.

وقالت غانم، إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى غدًا 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ بما يسهم في زيادة سطوع الشمس على المناطق الداخلية.

شديد الحرارة رطبا نهارا على معظم أنحاء الجمهورية

ووصفت حالة الطقس اليوم بأنه سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على معظم أنحاء الجمهورية خاصة المناطق الداخلية، بينما يكون حارا رطبا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بالمنطقة الغربية في حين تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترات الليل والصباح الباكر، سوف تميل إلى الاعتدال مع تحسن نسبي في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك على المدن الجديدة.

وأفادت بأن السواحل الشمالية الغربية سوف تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ مما يهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث تتراوح ما بين 30 إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.. مرجحة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية إلى جانب مناطق من جنوب البلاد من بينها حلايب وشلاتين وأبوسمبل.

وقالت "سوف تنشط الرياح اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء والليل إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية".

وحذرت من استمرار تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة مع ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية، والإكثار من تناول السوائل خاصة المياه مع المتابعة اليومية للنشرات الجوية خاصة خلال الأيام المقبلة لمتابعة أية مستجدات في حالة الطقس.

ودعت غانم إلى توخي الحذر في المناطق التي تشهد سحبا رعدية وفرصا لسقوط الأمطار، إذ قد يصاحب السحب الرعدية نشاط قوي للرياح أسفلها، فضلا عن حدوث البرق والرعد خاصة على مناطق من المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لاسيما خلال الفترة الانتقالية التي تشهد تغيرات جوية سريعة مع استمرار المتابعة لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، وإعلان أي تغيرات في التوقعات أولًا بأول.

وتوقعت انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل وعلى مدار الأسبوع المقبل بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية على معظم المحافظات.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سوف تتراوح خلال الأسبوع المقبل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية؛ بما يمهد لأجواء خريفية خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المحافظات كتل هوائية صحراوية حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة أمطار

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