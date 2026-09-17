أمير هشام يوجه رسالة لـ وائل جمعة: لو موجود بالاستوديوهات ستكون أول المنتقدين

قال الإعلامي أمير هشام، أن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، عليه إيصال الصورة كاملة للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في ظل تراجع أداء الفريق وعدم تقديمه للمستوى المطلوب منذ بداية الموسم الجاري.

وائل جمعة

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI الفضائية، أن الصخرة من الشخصيات الجيدة ويعرف هوية الأهلي جيدًا، ولو كان موجودًا في الاستوديوهات التحليلية كان سيكون أول المنتقدين لأداء فريق الأهلي في وجود عموتة.

وتابع: وائل جمعة يعرف هوية الأهلي جيدًا، فهو الفريق صاحب الأفضلية واليد العليا دائمًا في المباريات المحلية، ويكون صاحب المبادرة الهجومية، لا يجوز أبدًا أن يتراجع الأهلي للخطوط الخلفية من أجل الدفاع أمام مرماه.

وواصل: يجب أن يقوم وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع الجهاز الفني للفريق باستغلال فترة التوقف الحالية من أجل إصلاح الأخطاء وتصحيح المسار، قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشدد أمير هشام، على أن الفترة المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق، وجماهير الأهلي رغم دعمها لعموتة لكنها ليست راضية عن الأداء، والذي كان متوقعًا له أن يكون أفضل بمراحل في ظل امتلاك الفريق لكل مقومات النجاح، وإدارة الكرة قامت بتدعيم الفريق بصفقات جيدة.