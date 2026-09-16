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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

كتبت أميرة يوسف ولية أمر طالبة بإحدى مدارس الدقهلية استغاثة عبر فيس بوك قالت فيها : النهاردة الصبح المدرسة كلمتني وقالولي: بنتك أُغمي عليها! ، أنا وقتها والله ما حسيتش بنفسي… نزلت جري، ومن كتر الخضة نسيت حتى آخد موبايلي وروحت على المدرسة.

وأضافت قائلة : لما وصلت، أول حاجة طبعًا حمدت ربنا، وكتر خير الناس الموجودين في المدرسة إنهم كانوا حواليها وبيحاولوا يساعدوها ، وروحت الفصل استأذن من المدرسة ، لقيت الفصل مليان بنات، وكل 3 بنات تقريبًا قاعدين على ديسك واحد! لو كان معايا الموبايل كنت صورت ، والفصل مكتوم، مفيش مراوح، والجو حر بشكل لا يُحتمل… لدرجة إن في بنات ماسكة مروحة إيد عشان تعرف تستحمل!

وتساءلت قائلة : طب بالله عليكم… البنت دي هتقدر تركز إزاي؟ هتقدر تستوعب وتتعلم إزاي وهي قاعدة في جو يخليها مش قادرة تاخد نفسها؟ ، أنا مش بتكلم عن رفاهية، ولا بطلب حاجة فوق الطبيعي ، إحنا بنتكلم عن أبسط حقوق ولادنا: مكان آمن، وتهوية كويسة، وظروف تساعدهم على التركيز والتعلم.

والسؤال اللي وجعني أكتر: ليه الدراسة بدأت بدري في عز الحر ده، والمدارس مش مجهزة أصلًا تستقبل العدد ده من الطلبة؟

حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب الموجة الحارة 

وعلى جانب آخر ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تنص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب والمعلمين وأولياء الامور من الانسياق وراء شائعات تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة المتداولة على فيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات جديدة تخص الدراسة في المدارس يتم إعلانها فقط من خلال بيانات الوزارة الرسمية .

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو غداً

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 ، مؤكدة أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح البكار

كما حذرت من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة و وسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فهي كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : درجة الحرارة المحسوسة 40

السواحل الشمالية : درجة الحرارة المحسوسة 32

شمال الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 41

جنوب الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 45

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