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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
نهى هجرس

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة سلمى أبو ضيف

وتألقت سلمى أبو ضيف، مرتديه جمبسوت بسيط باللون الابيض ذا تصميم جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سلمى أبو ضيف، في المكياج الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة سلمى أبو ضيف

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