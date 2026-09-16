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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
أسماء عبد الحفيظ

هل حصل معاكِ إنك تسمعي أغنية مرة واحدة، وبعدها تلاقي جزء منها شغال في دماغك طوال اليوم، حتى من غير ما تشغليها مرة ثانية؟ أحيانًا تختفي الأغنية لفترة قصيرة ثم تعود من جديد بمجرد أن تسمعي كلمة أو صوتًا يذكرك بها.

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هذه الظاهرة تُعرف باسم الدودة الموسيقية أو التعلق اللاإرادي بالأغنية، ويطلق عليها الباحثون اسم التصور الموسيقي اللاإرادي، وهي تجربة شائعة لا تعني في حد ذاتها وجود مشكلة صحية أو نفسية.

ما المقصود بظاهرة الأغنية العالقة في الرأس؟

تحدث الظاهرة عندما يبدأ العقل في استدعاء مقطع موسيقي أو لحن بشكل تلقائي، دون أن يكون الشخص قد قرر التفكير فيه.

وغالبًا يكون المقطع قصيرًا ويتكرر في الذهن عدة مرات، وقد يظل الشخص يردد اللحن داخليًا رغم محاولته الانشغال بشيء آخر.

وقد أشارت أبحاث علمية إلى أن هذه التجربة شائعة بين الناس، ويمكن أن تحدث مع أغانٍ سمعها الشخص مؤخرًا أو ألحان ارتبطت لديه بذكريات أو مواقف معينة.

لماذا أغنية معينة وليس غيرها؟

هناك عدة عوامل قد تجعل أغنية أكثر قابلية للالتصاق بالذاكرة، من بينها بساطة اللحن وسهولة تذكره وتكرار كلمات الأغنية.

كما أن الاستماع إلى الأغنية عدة مرات، سواء بشكل متعمد أو لأنها منتشرة في الإعلانات ومقاطع الفيديو، يمكن أن يجعل الدماغ أكثر استعدادًا لاستدعائها مرة أخرى.

وفي بعض الأحيان لا تحتاجين إلى سماع الأغنية كاملة؛ فقد يكفي سماع كلمة أو جملة أو لحن مشابه حتى يبدأ العقل في استدعاء المقطع.

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة 

التكرار هو أحد الأسباب المهمة

إذا سمعتِ أغنية عدة مرات خلال فترة قصيرة، فمن الطبيعي أن تصبح مألوفة جدًا بالنسبة لكِ.

والدماغ يميل إلى الاحتفاظ بالمعلومات التي تتكرر، لذلك يمكن أن تستمر جملة موسيقية قصيرة في الظهور داخل الذاكرة حتى بعد توقفك عن الاستماع إليها.

ولهذا السبب تنتشر بعض الأغاني بسرعة، فكلما تكررت أمامك في مواقع التواصل أو التلفزيون أو الأماكن العامة، زادت فرص أن تجد طريقها إلى ذاكرتك.

الملل قد يجعل الظاهرة أكثر وضوحًا

قد تلاحظين الأغنية العالقة في رأسك بشكل أكبر عندما تكونين في حالة ملل أو تقومين بمهمة روتينية لا تحتاج إلى تركيز كبير.

في هذه اللحظات يكون العقل أقل انشغالًا بالمعلومات الجديدة، وقد تبدأ بعض الأفكار أو الذكريات في الظهور تلقائيًا.

وهذا يفسر لماذا يمكن أن تكتشفي نفسك ترددين لحنًا أثناء ترتيب المنزل أو القيادة أو القيام بمهمة يومية متكررة.

المشاعر والذكريات لها دور أيضًا

الأغاني ترتبط لدى كثير من الأشخاص بذكريات ومواقف ومشاعر معينة، ولذلك يمكن أن يؤدي سماع لحن محدد إلى استدعاء تجربة سابقة.

فمثلًا، قد تسمعين أغنية مرتبطة بفترة الدراسة أو رحلة قديمة أو شخص معين، فتعود الكلمات واللحن إلى ذهنك بمجرد سماعها مرة أخرى.

وهنا لا يكون الأمر متعلقًا باللحن وحده، وإنما بالرابط الذي أنشأه الدماغ بين الموسيقى والتجربة الشخصية.

هل الأغنية العالقة في الرأس خطيرة؟

في معظم الحالات، لا تمثل هذه الظاهرة مشكلة، خاصة إذا كانت تحدث من وقت لآخر وتختفي تلقائيًا.

لكن إذا أصبحت الأفكار الموسيقية المتكررة مزعجة للغاية أو استمرت بشكل يعيق النوم أو العمل أو التركيز، فقد يكون من المفيد التحدث إلى متخصص، خصوصًا إذا كانت مصاحبة لأعراض أخرى تؤثر على الحياة اليومية.

كيف تتخلصين من الأغنية العالقة؟

إذا أصبحت الأغنية مزعجة، يمكن تجربة الانتقال إلى نشاط يحتاج إلى تركيز، مثل القراءة أو حل لغز أو التحدث مع شخص آخر.

كما يساعد الاستماع إلى الأغنية كاملة لدى بعض الأشخاص، لأن العقل يكون أحيانًا عالقًا في جزء قصير ومتكرر منها.

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أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»

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