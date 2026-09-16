القبض على لصوص سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام العقار محل سكنه بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" حال توقفها أمام العقار محل سكنه.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بالقليوبية)، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأضافا بإرتكابهما واقعتى سرقة أُخرتين بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





