وائل جمعة: صفقات جديدة وغيابات مؤثرة وراء عدم استقرار الأهلي والقادم أفضل

علق وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، عن مستوى الفريق خلال الفترة الحالية، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل مستوى منتظر من اللاعبين، لكنه يرى أن البداية جيدة، مع توقعه بتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «شايف إنها بداية كويسة، لسة موصلناش لأفضل حاجة نتمناها من اللاعبين، وبإذن الله الجاي يكون أحسن».

وأضاف: «لاعيبة كتير هترجعلنا وهتكون دخلت في جاهزية المباريات، وهنستغل فترة التوقف في إقامة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين اللي بعيدة شوية عن المشاركة».

وأوضح أن الأهلي يعاني حاليًا من اختلافات في معدلات الجاهزية البدنية بين اللاعبين، قائلًا: «عندنا اختلافات كبيرة بدنيًا بين اللاعبين، فيه لاعيبة بدأت فترة الإعداد وكملت، وللأسف فيه لاعيبة وقعت في فترة الإعداد وملعبتش وديات ومكانوش جاهزين للتواجد معانا».

وأشار وائل جمعة إلى أن الأهلي فقد عددًا من العناصر المهمة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات، موضحًا: «خسرنا أكتر من عنصر زي الجزار وبلعمري، كانوا مهمين ومؤثرين في أدائنا».

وتابع: «مع دخول صفقات جديدة، الأمور دي بتاخد وقت للانسجام والاستقرار على الشكل اللي بنلعب بيه، والجاي أحسن بإذن الله».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة، ليواصل مشواره في الموسم الحالي، وسط سعي الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة للوصول بالفريق إلى أفضل حالة فنية وبدنية خلال الفترة المقبلة.