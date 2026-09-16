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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أبوقير: واجهنا بيراميدز والزمالك والأهلي على التوالي.. وهدف زيزو أربك حساباتنا

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

تحدث مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، عن خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مجدي عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «واجهنا بيراميدز والزمالك والأهلي على التوالي، وهدف زيزو أربك حساباتنا، وسوء التوفيق يواجهنا في كل مباراة».

وأوضح المدير الفني لأبو قير للأسمدة أن فريقه خاض مواجهات قوية ومتتالية أمام كبار الدوري، مشيرًا إلى أن نتائج المباريات لم تعكس الجهد الذي يقدمه اللاعبون، في ظل استمرار سوء التوفيق خلال المواجهات الأخيرة.

وحقق الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، حيث افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية سكنت الجهة اليسرى من المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن لفريقه حصد نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة أبو قير للأسمدة الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز بيراميدز زيزو

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