5 معلومات عن مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم بالدوري المصري

يحل نادي الزمالك ضيفا على منافسه غزل المحلة ، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وتحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم، بعدما حصد 10 نقاط خلال أول أربع جولات.

وحقق الفريق الأبيض 3 انتصارات، إلى جانب تعادل وحيد، ليواصل مشواره في المسابقة بحثًا عن المنافسة على مراكز المقدمة.

غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

ويغيب عن قائمة الزمالك كلا من محمد السيد وأحمد عبدالرحيم إيشو وأدم كايد للإصابة فيما يغيب أحمد الجفالي بسبب عدم الجاهزية.

وخرج سيف فاروق جعفر من حسابات المدير الفني للزمالك معتمد جمال فيما يواصل خوان بيزيرا التمرد وطلب الرحيل بعد استقبال عرض إماراتي.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

لعب الزمالك أمام غزل المحلة في 102 مباراة بمختلف البطولات تمكن الأبيض في الفوز خلال 61 مباراة وخسر 15 لقاء وتعادلا في 26 مباراة.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى غزل المحلة 150 هدفا، بينما تلقت شباكهم 58 هدفا من هجوم المحلة.

ويحتل حسن شحاته أسطورة كرة القدم المصرية السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 6 أهداف.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - محمد إسماعيل - محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة - عبد الله السعيد - أحمد فتوح.

خط الهجوم: شيكو بانزا - حسام أشرف - عدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك ضد المحلة

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة على استاد غزل المحلة، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

الظهور الأول لخالد جلال مع غزل المحلة

على الجانب الآخر، يخوض غزل المحلة المباراة تحت قيادة خالد جلال، الذي تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لأحمد خطاب.

ويأمل غزل المحلة في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل، مقابل 3 هزائم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، لمناقشة أبرز أحداث اللقاء وأداء الفريقين.