من داخل ورشته إلى المقابر.. تفاصيل مقتـ ـل تاجر خردة طعنًا في تل الحدادين بطنطا.. وأسرته: ضاع السند في الحياة

شهدت منطقة تل الحدادين بمدينة طنطا في محافظة الغربية حالة من الحزن بعد وفاة تاجر الخردة محمد سعد، إثر تعرضه للطعن داخل ورشته، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين أسرته وجيرانه وأهالي المنطقة، وسط مطالب بالقصاص القانوني من المتهم.

وتحوّل رحيل محمد سعد إلى حديث بين أهالي المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الدعاء له وإقامة الصدقات الجارية على روحه، مؤكدين حزنهم على وفاته المفاجئة.

عاوزين حقنا بالقانون

وقال سامح سعد، الشقيق الأكبر للضحية، إن الأسرة تطالب بالحصول على حق شقيقه من خلال القانون، وتطبيق القصاص العادل على المتهم.

وأضاف شقيق الضحية: «أخويا كان بيودعني قبل وفاته بيوم.. حسبنا الله ونعم الوكيل»، معربًا عن حزنه الشديد لفقدان شقيقه في الواقعة.

تفاصيل مقتـ ـل تاجر خردة طعنًا في تل الحدادين بطنطا

ضاع السند في الحياة

ومن جانبها، قالت هبة سعد، ابنة الضحية، والدموع تملأ عينيها حزنًا على رحيل والدها المفاجئ: «ضاع السند في الحياة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خلانا نشعر باليتم بدري».

وأضافت أن جنازة والدها شهدت حضور أعداد كبيرة من الأهالي، قائلة: «جنازته كانت حفلة وداع في حبه، وكل الناس بتحبه، وكلنا عاوزين حقه».

تشييع جثمان تاجر الخردة

وشيّع المئات من الأسر والعائلات، ظهر أمس، جثمان محمد سعد، تاجر الخردة، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد عوارة في طنطا، قبل أن يتم دفنه في مقابر أسرته، وسط حالة من الحزن بين المشيعين.

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق بنيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية حجز المتهم بإنهاء حياة تاجر الخردة لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات، وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.

تفاصيل مقتـ ـل تاجر خردة طعنًا في تل الحدادين بطنطا

تفاصيل الواقعة

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا قد تمكنوا من ضبط عاطل، مسجل خطر، لاتهامه بإنهاء حياة الضحية طعنًا داخل مقر عمله بمنطقة تل الحدادين، على خلفية خلافات بينهما، بعدما رفض المجني عليه عمل المتهم معه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن مقتل محمد سعد زغلول، تاجر خردة، إثر إصابته بطعنات باستخدام سلاح أبيض «سكين» داخل مكتبه بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الواقعة، لفرض السيطرة الأمنية والوقوف على ملابسات الحادث.

تفاصيل مقتـ ـل تاجر خردة طعنًا في تل الحدادين بطنطا

ضبط المتهم داخل مسجد

وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، برئاسة الرائد حازم سراج، بالتنسيق مع قوات الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم داخل أحد المساجد بمدينة طنطا.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما جرى تحرير محضر بها، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.