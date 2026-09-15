بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص وتحطيم سيارته بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "عصا خشبية" وإحداث تلفيات بسيارته بالغربية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من صاحب الحساب (فنى بإحدى الشركات ، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شخصين ، سيدة – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته الملاكى باستخدام "فأس ، قطعة حديدية" ، وقيام أحدهم بنشر منشور عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التشهير به لخلافات مالية بينهم.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وتم بإرشادهم ضبط (الأداتان المستخدمتان فى التعدى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.