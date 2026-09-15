القبض على شخص روج لأعمال الدجل والشعوذة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بالترويج لأعمال الدجل والشعوذة بالقليوبية.

أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









