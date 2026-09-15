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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لليوم الثاني.. الأعلى للشئون الإسلامية يواصل اختبارات المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين

اختبارات المسابقة القرآنية للوافدين
اختبارات المسابقة القرآنية للوافدين
أحمد سعيد

يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 من سبتمبر 2026م، اختبارات المسابقة القرآنية السابعة لحفظ القرآن الكريم، للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والجامعات والمعاهد المصرية، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بمقر المجلس.

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل اختبارات المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى غدٍ الأربعاء، الموافق 16 من سبتمبر 2026م، وفقًا للجدول والمواعيد المحددة للمتسابقين.

وتأتي المسابقة في إطار جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رعاية الطلاب الوافدين، والعناية بكتاب الله تعالى حفظًا، وفهمًا، وتدبرًا، وعملاً، وتعزيز صلتهم بالقرآن الكريم، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، بما يسهم في بناء وعي ديني مستنير لدى طلاب العلم الوافدين الدارسين في مصر.

وتتضمن المسابقة ثلاثة فروع، هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ ربع القرآن الكريم، مع تخصيص مكافآت مالية قيّمة، إلى جانب مكتبات علمية شاملة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للفائزين.

كما يُرشَّح أوائل الفرع الأول من المسابقة للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف خلال العام الجاري 2026م، بما يعكس حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مواصلة دوره في رعاية الطلاب الوافدين، وتشجيع المتميزين منهم، وخدمة كتاب الله تعالى وأهله.

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل اختبارات المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين الأعلى للشئون الإسلامية اختبارات المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين المسابقة القرآنية السابعة لحفظ القرآن الكريم القرآن الكريم

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