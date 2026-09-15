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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب صلاح.. تفاصيل عقد توماس ريس والشرط الجزائي

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

سلطت تقارير تركية الضوء على تفاصيل عقد المدرب الألماني توماس ريس المدير الفني المحتمل لنادي طرابزون سبور.

وأفادت التقارير أن
المدرب الألماني من المنتظر وصوله إلى مدينة طرابزون اليوم الثلاثاء لعقد جلسة المفاوضات النهائية ووضع الرتوش الأخيرة على العقد قبل الإعلان الرسمي والتوقيع حيث نجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق مبدئي نهائي مع المدرب الألماني.

ولفتت إلى أن تفاصيل العقد جاءت على النحو التالي:
الاتفاق المبدئي ينص على عقد لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة إضافية (1+1).

وعن الشرط الجزائي قالت: 
سيتكفل النادي بدفع حوالي مليون يورو لنادي لودوجوريتس البلغاري لفسخ عقد المدرب فوراً.

أوضحت أن إدارة النادي تسابق الزمن من أجل لحاق ريس بالتدريبيات للفريق سريعاً ليكون متواجداً في مواجهة جالاتا سراي المرتقبة السبت المقبل.
واصلت : الطاقم المساعد سيحضر مع المدرب الألماني مساعدين اثنين من طاقمه الخاص، ليعملوا جنباً إلى جنب مع المدربين المحليين في النادي حسين تشيمشير، إرجين كيليش، وعثمان كول.

محمد صلاح طرابزون التركي

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