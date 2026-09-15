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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر| أحمد موسى: جلسة عمل مغلقة بين السيسي ومحمد بن سلمان

أحمد موسى
أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة للحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن: “زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في غاية الأهمية.. وحملت جلسة عمل مغلقة وجلسة أخرى موسعة.. هذا الزيارة ناجحة وأخوية وتأتي في ظل تحديات غير مسبوقة في المنطقة والإقليم .. مصر والسعودية لهما تأثير هائل في المنطقة والإقليم”.

أحمد موسى السيسي ولي العهد السعودي

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