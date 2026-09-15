أحمد موسى: التنسيق المصري السعودي أهم من أي وقت مضى حاليا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في غاية الأهمية، مضيفا انها حملت جلسة عمل مغلقة وجلسة أخرى موسعة.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الزيارة ناجحة واخوية وتأتي في ظل تحديات غير مسبوقة في المنطقة والاقليم، لافتا إلى أن مصر والسعودية لهما تأثير هائل في المنطقة والاقليم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية يحظيا باهتمام واحترام في المنطقة والعالم .. التنسيق المصري السعودي أهم من اي وقت من قبل في الوقت الحالي.