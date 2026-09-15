طريقة عمل البصارة.. السمنة البلدي والسبانخ سر الطعم واللون

تعد البصارة من أشهر الأكلات الشعبية المصرية التي تتميز بمذاقها الغني ومكوناتها البسيطة، كما أنها من الوصفات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة للحصول على طبق شهي ومشبع.

وقدمت الشيف أم معاذ، مقدمة برنامج «على قلب الصعيد»، طريقة عمل البصارة بمجموعة من الخطوات والأسرار التي تساعد على الحصول على قوام ناعم ومذاق مميز، مشيرة إلى دور السمنة البلدي والسبانخ والخضرة في تعزيز نكهة الطبق وشكله.

طريقة عمل البصارة

طريقة عمل البصارة

مكونات البصارة:

تعتمد طريقة عمل البصارة على مجموعة من المكونات البسيطة، أبرزها:

الفول المدشوش.

الشبت.

الكزبرة الخضراء.

البقدونس.

السبانخ.

البصل.

الثوم.

الفلفل الحامي.

الكمون.

الكزبرة الناشفة.

الفلفل الأسود.

الملح.

مرقة الخضار.

الزيت أو السمنة البلدي.

طريقة عمل البصارة

طريقة عمل البصارة:

ـ نقع الفول المدشوش في مياه ساخنة لمدة ساعتين تقريبًا، ثم يوضع في حلة ويضاف إليه الماء بكمية تعادل ضعف كمية الفول تقريبًا.

ـ استخدام السمنة البلدي عند إعداد البصارة، لما تضيفه من نكهة مميزة تتناسب مع طبيعة الأكلات المصرية التقليدية.

ـ تشويح الخضراوات

في الخطوة التالية، يتم تشويح البصل في الزيت، ثم إضافة الثوم الصحيح والفلفل الحامي وتقليب المكونات جيدًا حتى يتغير لونها.

ـ بعد ذلك يضاف الفول إلى الخليط ويُشوح مع الخضراوات، ثم تضاف التوابل، ومنها الكزبرة الناشفة والكمون والفلفل الأسود والملح.

ـ يتم إضافة الخضرة في المراحل الأخيرة حتى لا يتغير لون البصارة ويصبح داكنًا.

طريقة عمل البصارة

السبانخ سر لون البصارة المميز

من أبرز أسرار وصفة الشيف أم معاذ إضافة السبانخ إلى البصارة، حيث تمنحها لونًا وشكلًا أكثر جاذبية، إلى جانب الخضرة المكونة من الشبت والكزبرة الخضراء والبقدونس.

كما يمكن إضافة عود من البصل الأخضر، ثم تقليب جميع المكونات جيدًا حتى تتداخل النكهات.

طريقة عمل البصارة

طريقة عمل طشة البصارة

أما الطشة، فتتكون من الثوم المفروم والبصل المقطع إلى مكعبات والبصل المحمر شرائح رفيعة.

ويتم تشويح البصل حتى يصل إلى اللون البني، ثم تضاف إليه الشوربة الدسمة، مع ضبط الملح حسب الرغبة وترك الخليط على النار حتى يغلي.

وتعد الطشة من أهم التفاصيل التي تمنح البصارة المصرية نكهتها القوية والمميزة.

طريقة عمل البصارة

الكبة أم الهاند بلندر؟.. سر قوام البصارة

بعد نضج المكونات، تأتي خطوة الحصول على القوام الناعم، حيث يمكن ضرب الخليط باستخدام الكبة أو الخلاط بعد أن يبرد.

كما يمكن استخدام الهاند بلندر مباشرة أثناء سخونة الخليط، للوصول إلى قوام ناعم ومتجانس، وهو القوام المعروف للبصارة

طريقة عمل البصارة

البصل المحمر سر التقديم المميز

وفي المرحلة الأخيرة، يمكن تحمير البصل بالطريقة المستخدمة في تحضير الكشري، ثم إضافة الثوم والزبدة أو السمنة البلدي، ووضع التقلية على سطح البصارة بعد اكتمال نضجها.

وتقدم البصارة ساخنة مع البصل المحمر والعيش المحمص، للحصول على وجبة شعبية تجمع بين بساطة المكونات وقوة النكهة.