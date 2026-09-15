حلم بدأ في أرض الكنانة.. برشلونة يحتفي بحمزة عبد الكريم بعد تجديد عقده

احتفت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتجديد عقد حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر والفريق الكتالوني، حتى عام 2030، في رسالة باللغة العربية سلطت خلالها الضوء على رحلة اللاعب المصري من مصر إلى قلعة البلوجرانا.

وكتبت الصفحة الرسمية لبرشلونة: «حلم بدأ في أرض الكنانة ومستقبل يُكتب في عاصمة كتالونيا»، في رسالة تعكس اعتزاز النادي بالمهاجم المصري الشاب ورحلته التي بدأت في مصر قبل الوصول إلى الفريق الأول لبرشلونة.

وجاء احتفاء النادي الكتالوني بحمزة عبد الكريم عقب توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة تؤكد تمسك إدارة النادي بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء، ليواصل اللاعب المصري مشواره مع النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة.