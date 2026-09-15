حمزة عبد الكريم يكشف حلمه مع برشلونة بعد تجديد عقده حتى 2030

كشف حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن حلمه منذ وصوله إلى النادي الكتالوني، مؤكدًا أن هدفه كان دائمًا الوصول إلى الفريق الأول والمساهمة في تحقيق البطولات.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال حول رحلته منذ بداية مشواره مع برشلونة وحتى الوصول إلى الفريق الأول وتجديد عقده: «أعتقد أن مساعدة هذا النادي والفوز بالألقاب معه هو حلم لأي شخص».

وأضاف: «ومنذ أن وصلت إلى هنا، كان الهدف دائمًا هو الوصول إلى الفريق الأول».

وتابع مهاجم برشلونة: «والآن بعد أن أصبحت في الفريق الأول، فإن مساعدة الفريق الأول ستظل دائمًا هدفًا بالنسبة لي».

واختتم حمزة عبد الكريم تصريحاته قائلًا: «المساهمة مع الفريق والفوز بالألقاب سيبقيان دائمًا الهدف».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.