بعد التوقيع حتى 2030.. حمزة عبد الكريم يكشف سبب ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة

تحدث حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن أسباب ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني منذ انطلاق الموسم، مقارنة بزميله تشافي، مؤكدًا أن قرار المشاركة يعود في النهاية إلى المدير الفني.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال بشأن تراجع مشاركاته بعد تألقه خلال الفترة التحضيرية، واحتمالية ارتباط ذلك بتأخر تجديد عقده: «كما قلت، قرار من يلعب ومن لا يلعب يعود إلى المدرب».

وأضاف: «تشافي لاعب رائع، وشاهدنا جميعًا ذلك خلال الفترة التحضيرية، كما شاهدناه أيضًا في المباريات الأولى من الموسم».

وتطرق مهاجم برشلونة إلى الأنباء التي ربطت قلة مشاركاته بعدم حسم ملف تجديد عقده، قائلًا: «أما فيما يتعلق بموضوع التجديد، فبصراحة لا أعرف إذا كان لذلك أي علاقة بالأمر. سمعت كثيرًا كلامًا من نوع: لأنك لم توقع، فلن تلعب، لكنني لا أعتقد أن هذا هو السبب».

وشدد حمزة عبد الكريم على التزامه الكامل مع الفريق، مؤكدًا: «أنا ملتزم تمامًا، وأقدم 100% كل يوم، وأعتقد في النهاية أن الأمر مجرد قرار من المدرب».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم عقب توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع المهاجم المصري لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.