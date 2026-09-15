حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة أكتوبر الجديدة.. صور

نفذ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة اليوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت منطقة 800 ومنطقة دجلة، إلى جانب تمشيط طريق الواحات بالكامل لرفع إشغالات الباعة الجائلين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وبحضور العقيد شريف الطويل، في إطار خطة الجهاز لإعادة الانضباط إلى الشوارع والطرق الرئيسية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان، وتعليمات الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان، وتحت إشراف ومتابعة المهندس أحمد حلمي رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات بالمناطق المستهدفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد المهندس أحمد حلمي رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أن حملات إزالة الإشغالات ستستمر بشكل يومي في جميع أنحاء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين أو مع أي إشغال يعوق الطريق أو يشوه المظهر الحضاري، وأن الجهاز مستمر في تطبيق القانون بكل حسم حفاظًا على النظام والانضباط.

وأضاف رئيس الجهاز أن مدينة أكتوبر الجديدة تشهد متابعة ميدانية مستمرة، وأن جميع أجهزة الجهاز تعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على جميع صور الإشغالات والمخالفات، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة تليق بسكان المدينة.