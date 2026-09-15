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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول رسالة من المجني عليه في واقعة فتاة الكحول: وضعت الحلال والحرام أمام عيني

أول رسالة من المجني عليه في واقعة فتاة الكحول: وضعت الحلال والحرام أمام عيني
أول رسالة من المجني عليه في واقعة فتاة الكحول: وضعت الحلال والحرام أمام عيني
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا للمجني عليه في واقعة منع فتاة من تناول مواد كحولية داخل سيارة بمنطقة التجمع، وجه خلاله رسالة تحمل طابعًا دينيًا، تحدث فيها عن تمسكه بما يراه حلالًا وابتعاده عن الكسب الحرام، داعيًا الله أن يرضى عنه ويسخر له من عباده من يحبهم ويحبونه.

وكتب المجني عليه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا رب إن كل ما قمت به وامتناعي عن الكسب الحرام كان لأجلك ولأجل رضاك عني.. وضعت الحلال والحرام أمام عيني ابتغاء مرضاتك فلا تتركني وحدي وكن معي، فإني لا أثق إلا بقدرتك، فإنك على كل شيء قدير، وسخر لي عبادًا تحبهم ويحبونك يا الله».

ويأتي المنشور في أعقاب تداول تفاصيل الواقعة التي شهدت منع فتاة من تناول مواد كحولية داخل سيارة بمنطقة التجمع، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ملابسات الواقعة وما جرى خلالها.


وفي نفس السياق تستمع نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال فتاة البيرة التي تعدت على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لإعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها حال إستقلالها السيارة رفقته بالقاهرة.

ووصلت المتهمة المعروفة بفتاة البيرة إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق معها في واقعة التعدي على قائد سيارة نقل ذكي بمنطقة التجمع.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة تعدت بالسب والضرب على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لإعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها حال إستقلالها السيارة رفقته بالقاهرة.

ضبط فتاة تعدت على سائق نقل ذكي 
وبالفحص تبين أنه بتاريخ الاثنين 14 سبتمبر تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من سائق سيارة (تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى- مقيم بطوخ بالقليوبية) بأنه حال إستقلال السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وآخر السيارة صحبته بدائرة القسم ، قامت بتناول المواد الكحولية بالسيارة، وحال إعتراضه وطلبه منها النزول من السيارة وإلغاء الرحلة وتصويرها، قامت بالتعدى عليه بالسب والضرب وإلقاء زجاجة المواد الكحولية عليه وتمزيق ملابسه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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