ريا سيهورن تفوز بجائزة إيمي للمرة الأولى في مسيرتها عن Pluribus

حققت الممثلة الأمريكية ريا سيهورن فوزها الأول بجائزة إيمي، بعد ترشيحين سابقين خالِيين من الفوز عن مسلسل Better Call Saul، لتحصد الجائزة هذه المرة عن فئة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي، عن دورها في مسلسل Pluribus من إنتاج Apple TV.



وفازت سيهورن بالجائزة في حفل الإيمي الثامن والسبعين الذي أُقيم مساء الأحد، متغلبة على مرشحات بارزات هن كاري كون عن The Gilded Age، وتشيس إنفينيتي عن The Testaments، وكيري راسل عن The Diplomat، وزيندايا عن Euphoria.



يذكر أن مسلسل Better Call Saul لم يفز بأي جائزة إيمي طوال فترة عرضه، رغم حصوله على 53 ترشيحًا، وهو ما جعل فوز سيهورن هذه المرة محط ترحيب واسع من الجمهور والنقاد.

