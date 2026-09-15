كيف تقضي الصلوات الفائتة إذا كنت لا تتذكر عددها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول كيفية قضاء الصلوات التي فاتتها لسنوات دون أن تتذكر عددها، مؤكدًا أن الصلاة ركن أساسي من أركان الدين لا يقوم الإسلام إلا به.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات دون أن تتذكر عددها

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من قصر في أداء الصلاة عليه أولًا أن يتوب إلى الله ويستغفره، ثم يبدأ في قضاء ما فاته من صلوات وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من كان يتذكر عدد الصلوات الفائتة فعليه قضاؤها كما هي، أما من لا يتذكر فعليه أن يجتهد ويقدّر العدد الذي يغلب على ظنه، ثم يبدأ في القضاء على هذا الأساس، مشيرًا إلى أنه لو زاد في القضاء فله أجر، وإن نقص فالله يتجاوز عنه بسبب اجتهاده.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يمكن تنظيم قضاء الصلوات بأن يصلي المسلم مع كل فرض حاضر فرضًا آخر بنية القضاء، والاستمرار على ذلك حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، مؤكدًا أن الالتزام بهذا النهج يعين على إبراء الذمة تدريجيًا.