أسوان.. تسليم خطابات تشغيل بالقطاع الخاص لـ 64 شاباً

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية العمل بقيادة محمد سعيد ، لتنظيم اللقاء الجماهيرى مع الشباب من الجنسين بمكتبة مصر العامة ، وذلك بهدف توفير فرص عمل مناسبة لهم بالشركات المختلفة التابعة للقطاع الخاص ، بما يساهم فى دعم جهود الدولة لمواجهة البطالة وتمكين الشباب وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

تسليم خطابات التشغيل لـ 64 شاباً وفتاة

وأوضح محمد سعيد بأن ذلك يأتى بناءً على تعليمات وزير العمل السيد حسن رداد ، وتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فقد تم التفاعل الفورى مع تكليفات المحافظ خلال لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين ، فضلاً عن المطالب التى تم طرحها من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بشأن توفير فرص عمل للشباب داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص .

جهود متنوعة

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء تسليم خطابات التشغيل لعدد 64 شاباً وفتاة للعمل بالشركات المختلفة التابعة للقطاع الخاص ، وذلك ضمن المستهدف خلال الفترة الحالية والبالغ 250 شاباً وفتاة ، على أن يتم إستكمال تسليم خطابات التشغيل لباقى المستهدفين بصورة مرحلية خلال الأيام القادمة .

إستجابة سريعة لمطالب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية

فيما أكد محافظ أسوان على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل حقيقية وملائمة للشباب ، والتوسع فى التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص التشغيل أمام أبناء المحافظة ، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ، ويساهم فى دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى المعيشة .

ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة المتابعة المستمرة للشباب الذين تم توفير فرص العمل لهم ، والتأكد من إنتظامهم فى العمل وتذليل أى معوقات قد تواجههم ، مع الإستمرار فى حصر إحتياجات الشباب والتفاعل الإيجابى مع مطالبهم وطرحها على الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها .

