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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسوان.. تسليم خطابات تشغيل بالقطاع الخاص لـ 64 شاباً

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية العمل بقيادة محمد سعيد ، لتنظيم اللقاء الجماهيرى مع الشباب من الجنسين بمكتبة مصر العامة ، وذلك بهدف توفير فرص عمل مناسبة لهم بالشركات المختلفة التابعة للقطاع الخاص ، بما يساهم فى دعم جهود الدولة لمواجهة البطالة وتمكين الشباب وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

تسليم خطابات التشغيل لـ 64 شاباً وفتاة
وأوضح محمد سعيد بأن ذلك يأتى بناءً على تعليمات وزير العمل السيد حسن رداد ، وتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فقد تم التفاعل الفورى مع تكليفات المحافظ خلال لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين ، فضلاً عن المطالب التى تم طرحها من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بشأن توفير فرص عمل للشباب داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص  .

جهود متنوعة

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء تسليم خطابات التشغيل لعدد 64 شاباً وفتاة للعمل بالشركات المختلفة التابعة للقطاع الخاص ، وذلك ضمن المستهدف خلال الفترة الحالية والبالغ 250 شاباً وفتاة ، على أن يتم إستكمال تسليم خطابات التشغيل لباقى المستهدفين بصورة مرحلية خلال الأيام القادمة .

إستجابة سريعة لمطالب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية
فيما أكد محافظ أسوان على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل حقيقية وملائمة للشباب ، والتوسع فى التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص التشغيل أمام أبناء المحافظة ، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ، ويساهم فى دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى المعيشة .

ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة المتابعة المستمرة للشباب الذين تم توفير فرص العمل لهم ، والتأكد من إنتظامهم فى العمل وتذليل أى معوقات قد تواجههم ، مع الإستمرار فى حصر إحتياجات الشباب والتفاعل الإيجابى مع مطالبهم وطرحها على الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها .
 

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